فريدة الحوسني: التقيّد بفحوص «كورونا» بعد التطعيم ضرورة لحماية المجتمع

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، ضرورة التقيد بإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الذين أخذوا التطعيم المعتمد، مشيرة إلى أن اللقاح يقلل من نسبة الإصابة بشكل كبير، لكنه لا يمنعها تماماً. وبالتالي، فإن الأشخاص المطعمين يبقون عرضة لالتقاط الفيروس ونقله لغيرهم.

وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، في تصريحات صحفية، أن التطعيم يحدّ من الأعراض التي تسببها الإصابة بالفيروس إلى الدرجة التي قد لا يشعر بها الشخص المطعم. ومن هنا، تأتي أهمية المواظبة على إجراء الفحوص الدورية بالنسبة للمطعمين، وذلك لاكتشاف إصابتهم بالدرجة الأولى، واتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون تسببهم بنقل الإصابة إلى محيطهم بالدرجة الثانية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، إن الجرعة الأولى من التطعيم تساعد في تعرف الجسم على الفيروس، ولكن مستوى المناعة لا يكون كافياً من هذه الجرعة. وبالتالي، يجب إعطاء الجرعة الثانية التي تساعد في تحفيز أجسام المناعة، ورفع استجابة الجسم إلى مستوى المناعة المطلوبة.

وأشارت الحوسني إلى أن الوصول إلى مستوى المناعة المطلوب في الجسم عادة ما يتكون بعد أسبوعين من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، داعية جميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية، وسط المجتمع من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، وغيرها من الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



