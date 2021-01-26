محمد بن سلمان يبحث مع الرئيس العراقي آفاق التعاون الثنائي

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي -هاتفياً- مع الرئيس العراقي برهم صالح سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

و ناقش الجانبان -خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس العراقي اليوم- آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.