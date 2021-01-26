بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز 100 ألف وفاة بكورونا

باتت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة جراء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الحصيلة اليومية للوفيات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية تسجيل 1631 وفاة إضافية، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. ما يرفع إجمالي الوفيات بوباء كوفيد- 19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى 100 ألف و162 وفاة.

ووصف وزير الصحة مات هانكوك الوصول إلى هذه الحصيلة بأنه "أمر مفجع" وحذر من أنه لا تزال هناك "فترة صعبة قادمة".

وسجلت بريطانيا أكثر من 3,6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.

وتعول بريطانيا، بشكل كبير، على حملات التطعيم التي كانت أول بلد في العالم يطلقها يوم 8 ديسمبر الماضي.

تعيش المملكة المتحدة إغلاقاً فرضته الحكومة لكبح الموجة الحالية من تفشي الفيروس. وتتميز هذه الموجة بزيادة كبيرة في عدد الإصابات يعتقد أن سببها سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت في المملكة المتحدة يقول العلماء إنها أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية.

وإضافة إلى سرعة انتشارها، قال رئيس الوزراء البريطاني إن ثمة مؤشرات على أن السلالة المتحورة تزيد أيضاً من خطر الوفاة.