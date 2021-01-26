بايدن سيعيد للفلسطينيين الدعم الذي أوقفته إدارة ترامب

قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيعيد للفلسطينيين الدعم الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد ميلز أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب.

وأضاف أن سياسة الرئيس بايدن "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأوضح القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة أن إدارة بايدن تقر أنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي- الفلسطيني"، مشيراً إلى أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".