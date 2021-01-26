محتجون يتظاهرون أمام البرلمان في تونس

نظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، للتوجه إلى مقر البرلمان في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية هذا الشهر.

وفرض الأمن طوقاً في محيط البرلمان ودفع بتعزيزات كبيرة ومدرعات وفرق لمكافحة الشغب.

وخرجت مسيرة على الأقدام من حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في تونس، نحو البرلمان، لكن قوات الأمن فرقتها قبل وصولها إلى ساحة "باردو".

وتجمع في شارع محاذ لمقر البرلمان مئات من المحتجين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان. لكن دون وقوع أعمال عنف كتلك التي تحدث كل ليلة منذ أكثر من أسبوع.

واندلعت المظاهرات هذا الشهر احتجاجاً على الظروف المعيشية والبطالة.