المغرب يستعد لإطلاق أول حملة تطعيم ضد كورونا في أفريقيا

يستعد المغرب لتوزيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 في أنحاء المملكة ليصبح أول دولة أفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تحديد مواعيد لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، بينما يسجل السكان أسماءهم عبر الإنترنت لتلقي اللقاح في ثلاثة آلاف موقع.

وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» جرى تصنيعها في «معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح»، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» غدا الأربعاء.

طلبت الرباط 66 مليون جرعة من اللقاحات، منها 25 مليونا من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» والبقية من لقاح «سينوفارم»، مع استهداف المملكة تطعيم 25 مليون شخص، يمثلون أربعة أخماس عدد سكان البلاد على مدى ثلاثة أشهر.

وقال مصدر في وزارة الصحة إن المغرب، وعلى عكس العديد من الدول النامية الأخرى، تفاوض مع الشركات المصنعة مباشرة بخصوص الإمدادات بدلا من التواصل عبر وسطاء أو عبر منظمة الصحة العالمية، وهو قرار سرّع وصول اللقاح إلى المملكة.