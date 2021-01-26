«الصحة العالمية» تحذر من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بشأن لقاح «كورونا»

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «في وقت نتكلم الآن، تنشر الدول الغنية لقاحات، في حين تكتفي الدول الأقل تطوراً بالمشاهدة والانتظار».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «في كل يوم ينقضي تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء».

وشدد على أن «النزعة القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافاً سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات».

وأشار تيدروس إلى دراسة جديدة لصندوق الأبحاث التابع لغرفة التجارة الدولية التي تمثل 45 مليون شركة في أكثر من 100 دولة.

وقال: إن التصرف على أساس «القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9200 مليار دولار، ونصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء».

وأضاف التقرير أن الأضرار المالية في الدول الغنية لا يمكن إصلاحها، ما لم يتم التصدي لتداعيات الأزمة في الدول النامية، نظراً لترابط الاقتصادات فيما بينها حول العالم.

وأكد غيبرييسوس أن الاستثمار في برنامج آكت أكسيليريتور، الآلية الهادفة إلى تسريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان توزيعها بشكل عادل، ليس عملاً خيرياً، إنما ببساطة «منطق اقتصادي».

وقال تيدروس إنه قبل عام تماماً كانت منظمة الصحة العالمية قد أُبلغت بأقل من 1500 حالة إصابة بكوفيد-19، من بينها 23 حالة فقط خارج الصين التي رصدت فيها أولى بؤر الفيروس.

وتم تسجيل أكثر من 2,1 مليون حالة وفاة منذ تلك الفترة.

ونبه تيدروس قائلاً: «هذا الأسبوع نتوقع الوصول إلى 100 مليون حالة إصابة مسجلة».



