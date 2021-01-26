هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 966 ألفاً و194



وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 966 ألفاً و194 حالة، اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفاً و686 حالة. ووفقاً للبيانات، تعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفاً و510 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.