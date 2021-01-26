سارة ساندرز المتحدثة السابقة باسم ترامب تعلن ترشحها لمنصب حاكمة أركنسو

أعلنت سارة هاكابي ساندرز المتحدّثة السابقة باسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترشّحها لمنصب حاكمة أركنسو، الولاية التي كان والدها مايك هاكابي حاكماً لها على مدى أكثر من 10 سنوات.

وفي ترشّحها إلى الانتخابات المقرّرة في 2022 تستند ساندرز (38 عاماً) إلى الشهرة التي اكتسبتها خلال وجودها في البيت الأبيض.

وقبل أن تصبح متحدّثة باسم ترامب، كانت ساندرز مديرة للحملة الانتخابية لوالدها الذي فشل يومها في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتولّى مايك هاكابي منصب حاكم ولاية أركنسو من 1996 ولغاية 2007.

وأركنسو ولاية جمهورية بقوة، وتُعتبر ساندرز حالياً الأوفر حظاً للفوز بترشيح حزبها الجمهوري لانتخابات حاكم الولاية المقرّرة العام المقبل.

وأعلنت ساندرز ترشّحها في تسجيل فيديو مدّته ثماني دقائق ركّزت فيه على عملها في البيت الأبيض إلى جانب ترامب .

وغادرت ساندرز البيت الأبيض في 2019. وسارع ترامب إلى إعلان تأييده لترشّحها.

وقال "ستكون سارة حاكمة عظيمة، ولديها دعمي الكامل والشامل!".