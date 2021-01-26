بايدن: ترامب لن يُدان في محاكمته بمجلس الشيوخ

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديموقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

