بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لجميع الأميركيين بحلول الربيع

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع أن تتاح لقاحات فيروس كورونا لأي شخص في الولايات المتحدة بحلول الربيع، وهو هدف طموح لا يمكن تحقيقه إلا بزيادات كبيرة في الوتيرة الحالية للتطعيم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقدم الولايات المتحدة حاليا نحو 2ر1 مليون جرعة يوميا من اللقاح، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وقال بايدن إنه يتوقع أن تصل الجرعات قريبا إلى 5ر1 مليون جرعة يوميا. وذكر أن الإدارة لديها "تعهدات من بعض المنتجين بأنهم سينتجون المزيد من جرعات اللقاح"، إلا أنه لم يذكر أسماء الشركات.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 % مقارنة بالتوقيت نفسه أمس لتصل إلى 2ر25 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.



