الإمارات: نقف مع السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها

أبوظبي، عواصم (وكالات، الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية. وجددت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، السبت الماضي، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض، وأعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته الميليشيات باتجاه الرياض.

وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قبل الحوثيين، ورفض المملكة المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وجدد الفايز التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وفي كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق. كما جدد التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأدانت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مصر مُجدداً عن مواصلة دعم مصر، ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، كما استنكر البيان بشدة مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة.

كما دانت الحكومة اليمنية الهجوم الإرهابي. وجددت وزارة الخارجية في بيان إدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف اليمن مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها، ومكافحتها الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، مشددة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما أدان الاتحاد الأوروبي، أمس، محاولة ميليشيات الحوثي الهجوم على الرياض. وقال الاتحاد الأوروبي، إن محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف، معتبراً أن استهداف الرياض يهدد المدنيين في السعودية. كما أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، أمس، الهجوم الإرهابي الحوثي. وجاء في البيان «انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدامها يقوّضان أمن واستقرار المنطقة اللذين التزمنا بهما بشدة». وأضاف البيان «نكرر تمسكنا بأمن وسلامة الأراضي السعودية».

بدورها، أكدت واشنطن أن مثل هذه الهجمات تخالف القانون الدولي وتقوض كافة الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، مؤكدةً أن الولايات المتحدة «ستواصل مساعدة شريكتها المملكة العربية السعودية لمواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها ومحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار».

قصف حوثي على حي سكني في الحديدة يخلف دماراً واسعاًً

جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف حي المنظر السكني في مدينة الحديدة بقصف صاروخي أسفر عن تدمير منازل عدة، وموجة نزوح جديدة للأهالي ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات قصفت وسط حي المنظر بصاروخين أسفرا عن تدمير 5 منازل دماراً كلياً كان أهاليها قد نزحوا منها مؤخراً بفعل القصف المتكرر على الحي من قبل المليشيات. وأكدت المصادر أن القصف تسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي.

وفي السياق، أكد الأعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات الحوثية قصفت حي المنظر الواقع في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة بصاروخين كاتيوشا خلّفا دماراً واسعاً.