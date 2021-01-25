السيسي: مصر تخوض معركة البناء لتحقيق التنمية الشاملة

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات.

وقال السيسي، في كلمة أمس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 بثها التلفزيون المصري، إن «مصر تخوض معركة من أجل البناء لتحقيق التنمية الشاملة». وتابع: «انتقلنا بخطى ثابتة بدعم الشعب ومساندته من مرحلة ترسيخ الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير». وأشار الرئيس المصري إلى تلاحم الشرطة والشعب في وجه العدوان، وهو ما عكسته معركة الإسماعيلية، التي جرت في 25 يناير 1952، الذي أصبح عيداً للشرطة.

وأكد الرئيس أن وضع مصر المستقر يعد تجسيداً لإرادة شعبها وبطولات الشرطة والقوات المسلحة، وأن الوضع الحالي يتطلب استمرار اليقظة لتقويض أي محاولات للنيل من الوطن.

وتوجه السيسي بحديثه إلى الشباب، مؤكداً أن الوطن يحتاج سواعدهم وجهودهم لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة.

وقال السيسي إن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.

وأضاف: «أقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى السواعد الفتية والجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة».

ووجه الرئيس التحية لشهداء الوطن في معارك النضال الوطني والملاحم الأمنية، مضيفاً: «وأقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبداً». وتوجه السيسي برسالة تقدير لكل رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.