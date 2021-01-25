قصف متبادل على الحدود بين السودان وإثيوبيا

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تفقد وفد عسكري من الجيش السوداني بقيادة رئيس هيئة الأركان الشريط الحدودي مع إثيوبيا أمس، بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين الليلة قبل الماضية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الجيش رد على قصف القوات الإثيوبية لمنطقة على حدوده، وهاجم مواقع داخل إثيوبيا، رداً على الهجوم، وأوضحت أن قوة استطلاع سودانية قادمة من جبال أبو طيور تعرضت لعمليات قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الإثيوبي.

وأضافت وسائل الإعلام السودانية إن الجيش تصدى للقوة المهاجمة دون وقوع أي خسائر في الأرواح في صفوفه.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن هدوءاً أعقب التوتر، وإن القصف الإثيوبي على جبل أبو طيور لم يخلف خسائر.