فرنسا تقدم لأثينا مقترحات لتجديد أسطولها البحري

أثينا (وكالات)

أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، أمس، أن فرنسا ستقدم قريباً مقترحات لليونان بخصوص تجديد أسطولها من الفرقاطات.

وكانت بارلي تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، في أثينا، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق قيمته 2.5 مليار يورو (3.04 مليار دولار) تشتري اليونان بموجبه 18 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» التي تصنعها شركة «داسو» الفرنسية. وبذلك، عززت أثينا شراكتها مع باريس، في مواجهة التوتر مع تركيا.

ويشمل العقد تقديم باريس 12 طائرة مستعملة كانت بحوزة سلاح الجوّ الفرنسي، إضافة إلى ستّ طائرات جديدة من مصنّع الطائرات «داسو أفييشن»، وكذلك الدعم اللوجستي والأسلحة ذات الصلة.

وتحدثت الوزيرة بارلي عن «شراكة تشغيلية كثيفة للغاية»، وأشادت بـ«نجاح كبير» لطائرات «رافال»، التي تمّ بيعها للمرة الأولى إلى دولة أوروبية تسعى فرنسا إلى إعادة تركيز صادراتها وتعاونها معها.

وتمّت مناقشة هذا العقد في وقت قياسي بين الحكومتين. واتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار بدء المفاوضات في سبتمبر، رداً على عمليات التنقيب واستعراضات القوة التي تقوم بها تركيا في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت فرنسا دعمها لأثينا في مواجهة نشر سفن عسكرية واستكشافية تركية، في المنطقة التي تطالب اليونان بالسيادة عليها.