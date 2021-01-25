أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 4240 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
بذلك، يرتفع مجموع الإصابات إلى أكثر من 3 ملايين منذ ظهور المرض.
كما رصدت مصالح الوزارة 445 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 73494، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.
وأشارت البيانات إلى وجود نحو 27 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.
وتخضع فرنسا لإغلاق شامل وحظر تجول ليلي يبدأ السادسة مساء.