فرنسا تسجل 4240 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 4240 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع مجموع الإصابات إلى أكثر من 3 ملايين منذ ظهور المرض.

كما رصدت مصالح الوزارة 445 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 73494، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.

وأشارت البيانات إلى وجود نحو 27 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وتخضع فرنسا لإغلاق شامل وحظر تجول ليلي يبدأ السادسة مساء.