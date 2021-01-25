إيطاليا: 420 وفاة و8561 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، 420 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة،

بينما انخفضت الإصابات الجديدة إلى 8561 من 11629. وغالباً ما يشهد يوم الاثنين انخفاضاً في عدد الإصابات المسجلة لكون يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت إيطاليا، حتى الآن، ما مجموعه 85881 وفاة متصلة بمرض «كوفيد - 19» الذي تسببه العدوى فيروس كورونا منذ شهر فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2.475 مليون حالة.

وتشهد إيطاليا، مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، حملة عامة للتطعيم ضد الفيروس. كما تعيش في ظل إغلاق شامل في محاولة لكبح هذه الموجة الجديدة من الفيروس.