الجزائر تسجل 258 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، 258 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 31 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى.105854

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإحاطة الصحفية اليومية عن رصد 3 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى.2866

كما أشار فورار إلى تماثل 198 مريضاً للشفاء، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 72 ألفاً و203، في حين يوجد 34 مريضاً في العناية المركزة.