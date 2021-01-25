اشتباكات بين الجيش الصومالي وقوات ولاية جوبالاند

أكدت الحكومة الاتحادية الصومالية، اليوم الاثنين، وقوع قتال بين الجيش الاتحادي الصومالي وقوات محلية تابعة لولاية جوبالاند.

وقالت الحكومة، إن الاشتباكات تركزت في مدينة «بلد حواء» في جنوب غرب الصومال بولاية جوبالاند، إحدى ولايات الصومال الخمس التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال وزير الإعلام الصومالي للصحفيين في مقديشو، إن قوات من المتمردين هاجمت «مدينة بلد حواء الليلة الماضية». وأضاف «تغلبنا على العدو وأسرنا مئة منهم».

ولم تذكر الحكومة الصومالية سقوط قتلى في الاشتباكات.

وقال محمد سيد، نائب رئيس جوبالاند، إن «القذائف سقطت على منزل وقتلت أسرة من خمسة أفراد».

وأكد محمود جومي، الطبيب في مستشفى بلد حواء، «استقبلنا 11 مدنياً قتلى، وأصيب 14 مدنياً آخرين».

واتهمت الحكومة الصومالية القوات المحلية بقصف المناطق السكنية.