بريطانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها سجلت 22195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضاً من 30004 حالات في اليوم السابق، في حين أظهرت إحصاءات حكومية أن ستة ملايين و573570 تلقوا جرعة أولى من لقاح الوقاية من كورونا.

كما سجلت البلاد 592 وفاة، انخفاضاً من 610 حالات أمس الأحد.