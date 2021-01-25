الكويت والعراق يجريان مباحثات حول التطورات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأفادت أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» بأن الجانبين بحثا أيضاً «العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينھما على الصعد كافة».

كما عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم مباحثات رسمية مع الحلبوسي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

وقد استعرض الطرفان، خلال المباحثات، علاقات التعاون بين الكويت والعراق، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني.

وبحث الطرفان العديد من الملفات والقضايا ذات الاھتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجھات النظر إزاء ما تشھده الساحتين الإقليمية والدولية أخيراً من مستجدات وتطورات.

كان رئيس البرلمان العراقي والوفد المرافق له قد وصلا إلى الكويت، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.