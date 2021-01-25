الكويت تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 954.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 161 ألفا و 777.

وأشار المتحدث إلى وجود 51 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 513 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 154 ألفاً و766 حالة.