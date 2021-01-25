إسرائيل: أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح «كورونا»

قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من مليون شخص في إسرائيل حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لمرض (كوفيد 19-)، وأن هذا العدد يمثل أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 2ر9 مليون شخص.

في الوقت نفسه، كتب إدلشتاين في تغريدة له على موقع «تويتر»، أن هناك 590ر2 مليون شخص، وهو عدد يمثل أكثر من ربع سكان البلاد، حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وبحسب موقع «أوار وورلد إن داتا» (عالمنا في بيانات) الإلكتروني البحثي، فإن إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بين كل 100 شخص مقيم في البلاد، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم بريطانيا.

وصارت إسرائيل أمس الأول السبت، واحدة من أوائل الدول حول العالم التي بدأت في تطعيم المراهقين ضد مرض «كوفيد- 19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من حملة التطعيم السريعة التي تقوم بها البلاد، مازالت إسرائيل تسعى جاهدة من أجل خفض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حتى بعد ما يقرب من شهر من فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد، والتي تم تشديدها بعد أسبوعين من إطلاقها.