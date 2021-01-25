«كورونا» يقتل 2.1 مليون شخص ويصيب 99.1 مليون عبر العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 2.129.368 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة اليوم الاثنين عند الساعة 11.00 ت غ.

وأُصيب رسمياً أكثر من 99.144.230 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 60.174.900 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

وسجلت الأحد 8543 وفاة إضافية و474.710 إصابات جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1760 وفاة والمملكة المتحدة (610) والبرازيل (592).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 419.220 وفاة من أصل 25.127.573 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 217.037 وفاة و8.884.577 إصابة والهند مع 153.470 وفاة (10.667.736 إصابة) والمكسيك مع 149.614 وفاة (1.763.219 إصابة) والمملكة المتحدة مع 97.939 وفاة (3.647.463 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 179 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (162) والجمهورية التشيكية (144) والمملكة المتحدة (144) وإيطاليا (141).