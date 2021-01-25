مصر تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ





دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مُجدداً عن مواصلة دعم مصر ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه. كما استنكر البيان بشدة مِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة.