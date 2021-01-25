وفاة 9 من عمال المناجم العالقين تحت الأرض في الصين

توفي تسعة من عشرة عمال مناجم كانوا لا يزالون عالقين تحت الأرض في الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين.

وكان انفجار وقع في العاشر من يناير في منجم للذهب في كيشيا في إقليم شاندونغ في شرق البلاد، أدى إلى احتجاز 22 عامل مناجم على عمق مئات الأمتار. وأوضحت الوكالة أن 10 منهم توفوا و11 أخرجوا أحياء الأحد، ولا يزال أحدهم مفقوداً.