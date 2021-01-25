روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، أقل من 20 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر حسبما قال مركز التصدي لأزمة فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت روسيا 19290 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما فيها 2382 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738690 إصابة.

وسجلت السلطات أيضاً 456 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69918.