إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليوناً

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى 25 مليونا يوم الأحد في الوقت الذي تسرع فيه السلطات وتيرة توزيع اللقاحات.

وذكرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت أمس الأحد أن ولايات من بينها نورث داكوتا ووست فرجينيا أعطت لسكانها بالفعل أكثر من 83 بالمئة من جرعات اللقاح المخصصة لها.

وجرى تطعيم نحو 21.8 مليون فرد في الولايات المتحدة أو ما يوازي ستة بالمئة من السكان تقريبا.

وتباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بعد ارتفاع حاد في أعقاب عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد والعام الجديد، إذ جرى تسجيل ربع الحالات في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يوما الماضية.

كما زادت بشدة أعداد الوفيات بالمرض هذا العام إذ حصدت كورونا أرواح أكثر من 70 ألفا خلال الخمسة والعشرين يوما الماضية، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 417 ألفا. ويتوقع أن تتخطى الوفيات نصف مليون بحلول الشهر المقبل.















