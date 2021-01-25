الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 13 ألفاً و203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10 ملايين و668 ألفاً و674 حالة.

وتعد هذه الحصيلة أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها الهند منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 131 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 153 ألفاً و470 حالة.