الصين تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بـ" فيروس كورونا " خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعاً من 80 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن 117 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية.. لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في البر الرئيسي الصيني بلغ 89115 حالة.. بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.