كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 98.77 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 98.77 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و123 ألفاً و 871 حالة وفاة وفق إحصاء لـ" رويترز ".

وأظهر الإحصاء أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.