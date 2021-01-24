أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة

الكويت (وكالات)



كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس، رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إنه صدر «أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم».

وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيساً للوزراء للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسمياً باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.