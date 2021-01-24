العاهل الأردني يفتتح مستشفى محمد بن زايد الميداني المخصص لمصابي «كورونا»

افتتح العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، في مدينة العقبة «أقصى جنوب الأردن» المخصص لاستقبال المصابين بفيروس «كورونا».

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الذي أكد أن المستشفى يأتي انسجاماً مع الأولويات الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة «كورونا»، وليكون رديفاً لبقية المستشفيات عقب انتهاء الجائحة. وقال إن المستشفى، أنشئ بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب جلالته الملك عبد الله الثاني، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتقدير جلالته لجهود أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أطلق على مستشفى العقبة الميداني، «مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني».

واطلع جلالته على أقسام وتجهيزات المستشفى، الذي يضم 216 سريراً، منها 56 سريراً للعناية الحثيثة.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور كمال الحوراني، أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 10 آلاف متر مربع، وزُود بأحدث التجهيزات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، والكوادر الطبية والإدارية المتخصصة، ليقدم خدماته وفق المعايير المعتمدة.

ويعدّ «مستشفى الشيخ محمد بن زايد - العقبة الميداني» الخامس المخصص لعلاج المصابين بـ «كورونا» في المملكة.

حضر الافتتاح الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ويوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وهيفاء الخريشا مستشارة جلالة الملك للسياسات، والدكتور نذير عبيدات وزير الصحة، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى الأردن.



