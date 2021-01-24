بريطانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت الأرقام الرسمية، أن المملكة المتحدة سجلت 30004 إصابات جديدة بـ«كوفيد - 19»، اليوم الأحد، وأن الحصيلة الإجمالية للأيام السبعة الماضية، بلغت 251504 بانخفاض 22 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة.

ولقي 610 أشخاص آخرين حتفهم بسبب «كوفيد - 19» في أنحاء البلاد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 97939.

وكان إجمالي عدد الوفيات للأيام السبعة الماضية 8678، بزيادة 11 بالمئة عن نظيره في الأيام السبعة السابقة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» اليوم 491970، وهو رقم قياسي رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الأولى في بريطانيا حتى الآن إلى ستة ملايين و353 ألفاً.