أميركا تسجل أكثر من 25 مليون إصابة بـ«كورونا»

تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم الأحد، عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس جو بايدن منصبه.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليوناً وثلاثة آلاف و695 شخصاً، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بـ«كوفيد - 19» في البلاد.