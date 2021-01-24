الحكومة الإسرائيلية توافق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

ذكرت قناة إن 12 الإخبارية الإسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد على اتفاق لرفع مستوى العلاقات مع المغرب.

وسيتم رفع الاتفاق إلى الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الأحد أن البلدين توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات تتضمن التنظيم والابتكار.

وقالت الوزارة إن الجانبين مهتمان بتوقيع الاتفاق في غضون أسبوعين.