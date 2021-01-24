مقتل 6 جنود وإصابة 18 في هجومين إرهابيين وسط مالي

قتل ستة جنود ماليين وأصيب 18 آخرون، ليل السبت الأحد، في وسط مالي في هجومين شنهما "إرهابيون"، وفق ما أفاد الجيش المالي الأحد في حصيلة جديدة.

وقال الجيش في بيان على فيسبوك إن "الحصيلة الموقتة هي ستة قتلى و18 جريحاً" في صفوف الجنود جراء هجومين على "موقعين أمنيين في بولكيسي وموندورو"، مضيفاً أن رد الجيش أوقع "ثلاثين قتيلاً بين الإرهابيين".

وكانت حصيلة سابقة لمصادر أمنية أشارت إلى مقتل ثلاثة جنود.