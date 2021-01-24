الهند تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 14 ألفاً و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و654 ألفاً و533 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضاً تسجيل 155 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفاً و339 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و316 ألفاً و786 شخصاً.