تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

ووفقاً للقرار، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.