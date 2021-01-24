بريطانيا تمدد قيود كورونا حتى 17 يوليو

أفادت صحيفة تلجراف بأن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية سلطة إغلاق المطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.

وذكرت الصحيفة أنه تم إجراء تغيير القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا في إطار مراجعة وزير الصحة مات هانكوك لتدابير العزل العام الثالث في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الصحيفة أنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنجلترا فقط الأسبوع الماضي لكن تم تمديدها الآن حتى 17 يوليو وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.