مصر تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و49 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 573 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126 الفا و176 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 161 الفا 143 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8902 حالة وفاة.