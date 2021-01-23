محاكمة ترامب أمام «الشيوخ» 8 فبراير

واشنطن (وكالات)

أعلن زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، أمس، أنّ محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير، بعد أن يتسلّم المجلس لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق. وقال شومر، أمام زملائه في مجلس الشيوخ: «إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير». وأوضح شومر أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال غداً على مجلس الشيوخ، الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد». وقال: «إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ». وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسمياً بمحاكمته الثانية. والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير، في ما كان أعضاء الكونجرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي هذه الأثناء، كشفت وسائل إعلام أميركية أن ترامب فكّر في استبدال وزير العدل بالإنابة آنذاك جيفري إيه روزن، بمحام في وزارة العدل بإمكانه مساعدته على إجبار مسؤولي جورجيا على إلغاء نتيجة الانتخابات في الولاية.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة، إلا بعد إبلاغه بأن كبار المسؤولين في وزارة العدل سيستقيلون بشكل جماعي إذا مضى قدماً بالخطة.