السيسي: مصر تبدأ حملة التطعيمات ضد «كورونا» الأحد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات، السبت، إن مصر ستبدأ غداً حملة التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.

وسجلت مصر، أمس الجمعة، 748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» في ديسمبر.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات «جافي» تكفي لتطعيم 20 مليوناً أو 20 بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.