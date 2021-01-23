إسرائيل توسع حملة تطعيم ضدّ «كورونا» لتشمل المراهقين

بدأت إسرائيل، اليوم السبت، تلقيح المراهقين ضد فيروس كورونا المستجد في إطار حملتها الوطنية للتلقيح التي غطّت حتى الآن ربع السكان، كما ذكرت السلطات الصحية.

ومنذ بدء الحملة في 20 ديسمبر، تلقى نحو 2.5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الأولى من اللقاح، وأعطي 900 ألف منهم الجرعة الثانية الضرورية لتأمين مناعة ضد الفيروس، وفق ما قالت وزارة الصحة الجمعة.

وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الحملة فيما تخضع البلاد لثالث إغلاق وطني صارم منذ أواخر ديسمبر.

وقررت الحكومة الثلاثاء تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير، بعدما سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة، وهو رقم قياسي.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، أنها سمحت بتلقيح طلاب الثانويات الذين تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، مشيرةً إلى أن على الراغبين من هذه الفئة في الحصول على التلقيح تأمين موافقة من أولياء أمرهم.

وبدأ مركز «كلاليت» الصحي، أكبر مركز صحي في إسرائيل، بالفعل السبت تلقيح أفراد من تلك الفئة، وفق ما ذكر موقعه الإلكتروني.

وبدأت إسرائيل حملتها للتلقيح بتطعيم العاملين في مجال الصحة أولاً، ثم المتقدمين في السن والمرضى، ومن يعانون أمراضاً مزمنة.

وبالإضافة إلى المراهقين، أصبح بإمكان الأشخاص الذين يبلغون 40 عاماً وما فوق أيضاً تلقي اللقاح.

وتمكنت إسرائيل من الحصول على مخزون كبير من لقاح «فايزر» لقاء مشاركة سريعة للبيانات المتعلقة بأثر هذا التحصين المناعي على سكانها.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية 14 مليون جرعة بالإجمال من مختبرات «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا»، لتحصين ما مجموعه سبعة ملايين شخص. وقد تسلمت بالفعل ملايين الجرعات.

وسجلت في إسرائيل أكثر من 580 ألف إصابة بالفيروس بينها 4200 وفاة.