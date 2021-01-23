إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و488 وفاة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 488 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، صعوداً من 472 وفاة في اليوم السباق، بينما تراجعت الإصابات اليومية إلى 13331 من 13633.

وسجلت إيطاليا إجمالاً 85162 وفاة بمرض «كوفيد - 19» الناتج عن الإصابة بالفيروس و2.455 مليون حالة إصابة منذ بدء تفشي «الجائحة» في فبراير الماضي.