أكثر من مليونين و107 آلاف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,107,903 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم السبت.

وأصيب أكثر من 98,127,150 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى 59,613,300 منهم.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الجمعة 16380 وفاة إضافية و661,495 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 4151 وفاة، والمكسيك (1440) والمملكة المتحدة (1401).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء؛ إذ سجلت 414107 وفيات من أصل 24,821,814 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل حيث سُجلت 215,243 وفاة و8,753,920 إصابة والهند مع 153,184 وفاة (10,639,684 إصابة) والمكسيك مع 147,614 وفاة (1,732,290 إصابة) والمملكة المتحدة مع 95981 وفاة (3,583,907 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 178 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (159) والجمهورية التشيكية (143) والمملكة المتحدة (141) وإيطاليا (140).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ السبت 692,687 وفاة (31,782,078 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 568,016 وفاة (17,966,820) والولايات المتحدة وكندا 432904 وفيات (25,557,559 إصابة).

وسجلت في آسيا 234,399 وفاة (14,858,277 إصابة) والشرق الأوسط 95095 وفاة (4,535,883 إصابة) وإفريقيا 83857 وفاة (3,394,935 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31606 إصابات).



