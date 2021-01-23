وفيات كورونا تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف في اليابان

تجاوز إجمالي وفيات فيروس كورونا في اليابان عتبة الخمسة آلاف حالة بزيادة ألف ضحية خلال أسبوعين في ارتفاع مستمر مثير للقلق. وتم اليوم الإبلاغ عن 6 وفيات في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغت وفيات أمس 108 حالات منها 16 في محافظة أوساكا غرب اليابان و12 في محافظة هيوغو المجاورة لها، و 11 حالة وفاة في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو، وفي محافظة تشيبا المحاذية أيضاً للعاصمة اليابانية، عُثر على رجل في الستينيات من عمره ميتًا أثناء علاجه في منزله.

وفي حصيلة الإصابات الجديدة تم تسجيل 5047 حالة بينها 1070 في طوكيو ،وشكّل الأشخاص في العشرينات من العمر أكبر مجموعة من الحالات الجديدة في العاصمة حسب العمر.

وتجاوز معدل الإشغال لأسرّة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا 50٪ في 20 من أصل 47 محافظة في اليابان حتى يوم الأربعاء الماضي، وهذا يعني المستوى 4 وهو الأعلى على مقياس التأهب في اليابان.