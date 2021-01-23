باكستان: 1927حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و247 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1927 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 530 ألفا و818 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين 602 ألف و380 اختبارا للكشف عن الفيروس، و 40 ألفا و403 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 484 ألفا و508 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2283 مريضا في حالة حرجة.