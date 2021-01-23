المكسيك تسجل 1440 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 21007 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1440 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و732290 والوفيات إلى 147614.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.