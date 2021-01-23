97.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العالم إلى 97 مليونا و855 ألفا و374 شخصا حتى الساعة 1858 يوم 22 يناير بالتوقيت العالمي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأدى مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 2 مليون و99 ألفا و48 شخصا في العالم.